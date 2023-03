Is vrije trap van 24-karaats de bevrijding voor De Klijn bij Juliana? ‘Ik mocht ze nooit eerder nemen’

Aantal keer dat leerplicht­amb­te­naar in actie kwam in Wijchen enorm gestegen; scholen melden verzuim sneller

In het schooljaar 2021-2022 is in de gemeente Wijchen het aantal leerlingen die meer dan een enkele keer niet naar school gingen, flink gestegen. De leerplichtambtenaar werd 272 keer ingeschakeld. Dat is zo’n 47 keer meer dan vorig schooljaar. Dit blijkt uit het leerplichtjaarverslag.