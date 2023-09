Kermisgeweld komt ruim jaar na dato alsnog voor de rechter

De verdachte van een mishandeling tijdens het kermisweekend in Cuijk vorig jaar, komt 5 oktober voor de rechter in Roermond. De zaak vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte, toen 17 jaar, minderjarig was op het moment dat hij erop los geslagen zou hebben.