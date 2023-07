KTM bevestigt: Jeffrey Herlings maakt rentree in Finse grand prix na nekblessure

Fietsster (18) glibbert bakkerij in Kleef binnen, deur stond net even open

Een fietsster is in Kleef (D) een bakkerij binnen gereden en tegen een glazen vitrine gebotst. Dat gebeurde maandagochtend rond 06.15 uur. De winkeldeur stond toevallig net even open. De 18-jarige vrouw raakte slechts licht gewond bij dit merkwaardige ongeval.