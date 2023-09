Kunstencentrum opgericht voor nieuwe muziek-, toneel- en danstalenten

Ingrid ziet aangifte stranden tegen arts om diagnose die haar leven voorgoed veranderde: 'Super spijtig’

Sinds haar auto-ongeluk achttien jaar geleden is Ingrid * volledig afgekeurd. In plaats van een riante schadevergoeding leeft ze echter al die tijd van een bijstandsuitkering. En dat allemaal door één diagnose, die ze met geen mogelijkheid van tafel krijgt. Zelfs niet via een aangifte.