Landbouwvoertuig vliegt tijdens bemesten aardappelveld in de hens en brandt uit

Nieuwe school voor Vianen en Beers mogelijk toch bij voetbalvel­den van Beers, na ommezwaai gemeente

Een nieuwe basisschool voor Beers en Vianen op de plek van de huidige school in Beers lijkt passé. De Land van Cuijkse onderwijswethouder Joost Hendriks gaat, onder druk en na luide protesten, alsnog onderzoeken of het toch haalbaar is een school te bouwen, nabij de voetbalvelden van Beers.