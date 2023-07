Live Daags na de Tour | Regen en onweer bij wielerkoers: wedstrijden uitgesteld • Dit kost geletruidrager Vingegaard • Boxmeer stroomt langzaam vol

‘Kermis is beleving en in Uden begrijpen ze dat heel goed’

UDEN - De kermis in Uden prijkt in de top 5 van Nederlandse kermissen en doet er alles aan om daar in te blijven. Exploitanten en bezoekers zijn dit jaar tevreden, al klinken er ook grieven. Want het Mondriaanplein blijft een zorgenkindje. En op de gedroomde waterbaan is het nog wachten.