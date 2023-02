Marco stond op punt om op wintersport te gaan, toen hij ineens naar Turkije moest : ‘Werkte 21 uur per dag’

Prins Teun d’n Iërste heeft nu geen tijd voor voetballen bij Volharding: ‘Mijn conditie zal na carnaval moeten worden aange­scherpt’

Hij is de vaste linksback van eersteklasser Volharding uit Vierlingsbeek. Maar nu even niet. Teun Jakobs is Prins Carnaval in Meterik. En die job gaat deze weken voor.