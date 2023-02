Medisch advies niet opgevolgd door gemeente: terecht, of niet?

met video en fotoserie Bliksem­snel BMX-bal­let in Nijmeegse skatehal Waalhalla: ‘Groter, dikker en lijper dan ooit’

NIJMEGEN - Het mooiste is als de BMX-pro's oefenen. Allemaal tegelijk op de baan in skatehal Waalhalla. Je weet niet waar je moet kijken, maar waar je ook kijkt: je ziet een mooie stunt. Een wervelend ballet op twee wielen. Met af en toe een val, want het is allemaal heel erg op het scherp van de snede.