Meevaren in een luchtballon? Komende zomer keert Ballonfestival Grave terug: ‘Zo gemist!’

Forse gasleiding kapotge­trok­ken tijdens grondwerk in Mill: bewoonster moet huis uit

Aan de Bernhardstraat in Mill is woensdagochtend een grote gasleiding kapotgetrokken. Een bewoonster rook gas in de kelder van haar woning en alarmeerde de bouwers. De brandweer werd ingeschakeld. Die sommeerde de vrouw meteen haar woning te verlaten.