Moeder en baby naar ziekenhuis na botsing in Beers

Na overstro­ming Limburg 11,8 miljoen euro aan giften toegekend via gironummer

Na de overstromingen in het zuiden van het land in 2021 is via Giro 777 zo‘n 11,8 miljoen euro gedoneerd. Dat geld is inmiddels voor het overgrote deel toegekend aan getroffen particulieren en instellingen, meldt het Nationaal Rampenfonds in zijn eindverantwoording.