Na veertig jaar weer op de kalender, de ronde van Sint Tunnis: ‘Dit smaakt naar meer, volgend jaar weer’

Met video Zwemmen voor een goed doel, de lol en het biertje: Jan de Koele zwemtocht is traditie in Maas en Waal

,,Wat de 4Daagse voor Nijmegen is, is de Jan de Koele zwemtocht voor Maas en Waal. Je wilt het eens in je leven gedaan hebben”, zegt Géby van Beuningen, een van de organisatoren van het evenement. 141 zwemmers zwommen zaterdag 3,5 kilometer van Batenburg naar Appeltern.