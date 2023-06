Natuur ziet geel van de dorst, op landgoed Tongelaar weten ze precies waar dat allemaal pijn gaat doen

COLUMN KALE RIES De gezellig­heid in de voorberei­ding blijft

De voorbereiding van NEC op komend seizoen zit er weer aan te komen. Voor mij is dat altijd de leukste tijd van het voetbaljaar. Of beter gezegd, dat was het. Of dat nog zo is, moet blijken. Natuurlijk blijft er de gezelligheid van nauwelijks naar de wedstrijd kijken, tijdens het frequent bezoeken van de snack- en bierkraampjes langs de amateurvelden.