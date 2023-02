NK-goud voor Lindense para-atleet Vloet die voor het eerst nieuwe blade test

indebuurt.nl Toen in: zo zwommen Nijmegena­ren in het Sportfond­sen­bad in de jaren 30

Het sportfondsenbad aan de Van Beethovenstraat in de Nijmeegse wijk Altrade dateert uit 1937. Het bad werd in 2013 verruild voor het spiksplinternieuwe Erica Terpstra Sportfondsenbad aan de Kwakkenbergweg. Vandaag de dag is er niks meer van het zwembad in Nijmegen-Oost te zien, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.