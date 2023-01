Nog even en dan keert de rust weer rond het Joods Monument in Cuijk

Nijmeegs-Canadese Bobbi Strople, vrouw tussen de ijshockey­man­nen: ‘Ik wil naar het WK’

Een vrouw in de eredivisie van het mannenijshockey? Jazeker. De Nijmeegs-Canadese Bobbi Strople strijdt mee in de hoogste competitie alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ook voor haar ploeggenoten van Nijmegen Devils is ze ‘one of the guys’.

9 januari