Nooit gedacht: dorpsclub Excellent uit Oploo flirt met de tweede klasse

Horeca­droom van Wim in de knop gebroken, café te koop door ernstige artrose: ‘Het is mijn vijfde kindje’

Over een paar jaar, als de tijd rijp zou zijn, had Wim Arends (53) zijn grand café in Druten over willen dragen aan zijn dochter. Zover komt het niet. Vergevorderde artrose leidt tot een gedwongen afscheid van D’n Optie in Druten. ,,Mijn handen werden steeds dikker.”