Oekraïense vluchtelingen schrikken van grote brand: ‘Heel triest dat dit dan net hier gebeurt’

Carillon komt in Kasteel Wijchen óf helemaal niet

Het moet een carillon in Kasteel Wijchen worden of er komt er helemaal geen, vindt Rob Netten van de groep Wijchense initiatiefnemers. Maikel Lukkezen van D66 hoopt op het laatste. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar. ,,Als het kasteel niet goedgekeurd wordt, dan is het over voor ons.”