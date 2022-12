Ongelukken door ijzel in de regio, waarschuwing in Gelderland opgeheven

Zusjes Withagen schrijven mooiste Brabantse kerstge­dicht

LITH - Wie schrijft het mooiste kerstgedicht in zijn eigen Brabantse dialect? Die vraag werd zaterdag beantwoord in de Snoeck in Lith. Aan het eind van de middag bleek Elseline Withagen uit Bergen op Zoom de favoriet van de juryleden en mocht ze uit handen van de Osse wethouder Dolf Warris de eerste prijs, een schaal ontworpen door de Lithse kunstenaar Olav Slingerland, in ontvangst nemen.

