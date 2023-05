Ongeveer negen op de tien 17-plussers in de gemeente Land van Cuijk heeft een rijbewijs

Dagmar (11) ziet haar droom uit elkaar spatten door supporters­ge­weld: ‘Onvoor­stel­baar’

Ze had zich er zó op verheugd. Maandenlang keek ze ernaar uit. Mee het veld oplopen, aan de hand van haar favoriete Sparta-voetballer, zondag in Groningen. Maar de droom van de 11-jarige Dagmar Philips uit Boxmeer is in duigen gevallen door recent supportersgeweld.