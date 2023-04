Op hoeveel meter van je huis komen straks windmolens in Land van Cuijk?

Voetbalvel­den naast woningen? ‘Overheid walst over inwoners heen’

,,Als overheid wals je niet zomaar over je inwoners heen. Juist in deze tijd ga je met de inwoners om tafel.” Was getekend, Roger Geutjes, inwoner van Ottersum. Hij is straks - zo is de bedoeling - buurman van de nieuwe sportaccommodatie van voetbalvereniging Achates.