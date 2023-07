Openbaar toilet in centrum Cuijk lijkt er nu toch te komen, na felle discussie

OM eist hogere celstraf voor poging doodslag in azc Overloon: ‘Er is als een wilde op hem ingestoken’

Een 28-jarige Marokkaan stak op 1 juni 2021 een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Overloon met een mes in de benen en in het hoofd. De rechtbank legde hem vorig jaar een celstraf op van vier jaar. Te kort, vindt het Openbaar Ministerie in hoger beroep.