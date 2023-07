Orde van Kapucijnen keert terug in Emmausklooster in Velp

Willemijn gaat het moeilijk krijgen morgen, maar niet door het lopen: haar doodzieke broer wacht op haar

De 100ste Vierdaagse deed ze voor het laatst mee. ,,Ik vond het wel mooi geweest.” Maar morgen loopt Willemijn Scheeren toch weer over de Via Gladiola. Voor haar broer, die doodziek is.