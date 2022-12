Oss worstelt met ‘vriendschap’ Chinese stad Taizhou

Arnhem en Eindhoven hebben al een streep gezet door hun banden met een Chinese stad. Andere gemeenten overwegen dat te doen. Logisch dus dat ook in de Oss deze vraag aan de orde komt, vindt burgemeester Wobine Buijs. ,,Het is een vraag waar ik zelf ook al een tijdje mee worstel", vertelde ze donderdagavond aan de gemeenteraad. ,,De vraag is vooral wat we ermee bereiken. We verliezen daarmee ook meteen onze invloed om de mensenrechten te verbeteren. We hebben geen band met de Chinese regering, maar met een stad.”

Oneindige lockdowns

De discussie werd aangezwengeld door Dynamisch Democratisch Oss (DDO) en Forum voor Democratie (FvD). Die twee partijen willen de banden met Taizhou zo snel mogelijk verbreken, zo gaven ze aan. Marjolein van Hattem (FvD) hekelde vooral het coronabeleid in China met ‘oneindige lockdowns’ en ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’. Ze riep op om afstand te doen van ‘totale regimes’. Een verspreking die haar later nog werd nagedragen door Marloes van Rijswijk (VVD). ,,Het gaat ons om totalitaire regimes en niet om totale.” Herman van Kessel (PvdA) was verheugd te horen dat de Osse FvD tegen totalitaire regimes is. Landelijk dweept de partij namelijk nogal opzichtig met de Russische leider Poetin.

Farmaceutische stad

Een formele zusterband met Taizhou is er overigens niet, meldde burgemeester Buijs. En die komt er ook niet. Ze liet weten dat ze een verzoek daartoe heeft afgewezen. ,,We zijn deze vriendschappelijke relatie aangegaan op verzoek van de provincie, die een band heeft met de Chinese provincie Jiangsu. Taizhou is de farmaceutische stad van die regio en dat sloot mooi aan bij onze ambities met het Pivot Park. Om daar nu eenzijdig een streep door te zetten lijkt me niet verstandig. Laten we in overleg gaan met de provincie en andere steden om te zien wat zij willen.”

Daar gingen uiteindelijk alle partijen in de gemeenteraad mee akkoord.