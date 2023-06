‘Ouderen Sambeek juist blij met appartementen in oud klooster’: zou cirkel op woningmarkt rond maken

Plots is het over voor Volharding en dan komen de tranen: ‘Ik besef dat ik mijn laatste bal heb getrapt’

Hij kon zijn tranen niet bedwingen, sloot zich even op in het verzorgingshok om de eerste klap te verwerken. Het besef kwam keihard binnen bij Brent Achten: de voetballer had zijn laatste bal voor Volharding getrapt. Zónder de gedroomde promotie naar de vierde divisie. ,,Boem! Plots is het over.”