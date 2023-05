Paardenstal brandt uit in Boxmeer, geen dieren gewond

Koning Wil­lem-Alexan­der toont als oud-stagiair zijn kennis bij feest van Rijkswater­staat in Lent

De verjaardag van Rijkswaterstaat – de organisatie is 225 jaar oud – werd woensdag opgeluisterd met een bezoek van koning Willem-Alexander. Rijkswaterstaat vierde het jubileum aan de Waal, in Fort Lent. En dat was niet toevallig.