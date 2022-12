Raad Oss houdt beloning afvalscheiders in stand en kiest voor algemene verhoging tarief

Failliete festivalor­ga­ni­sa­tor zegt sorry tegen duizenden gedupeer­den: ‘In ongezonde situatie gekomen’

De failliete festivalorganisator van het Nijmeegse festival Oosterliefde biedt duizenden gedupeerden excuses aan. Het bedrijf, Liefde Festival B.V., zegt in een ‘financieel ongezonde situatie’ te zijn beland door de vele verplaatsingen van het evenement. Daardoor is het onmogelijk om aan kaartkopers geld over te maken.

6:22