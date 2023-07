Minder gezinnen in de bijstand, maar: ‘We zien steeds vaker werkende armen’

Het aantal gezinnen dat moet leven van een bijstandsuitkering is gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze krappe arbeidsmarkt vinden meer mensen een baan, zo is een verklaring. Maar ook mensen die werken hebben moeite om rond te komen, merken hulporganisaties.