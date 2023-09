Rommelig duel in drukkend warmehal deert handbalsters MHV niet

Zwemmen in de Mookerplas? Beter even niet: blauwalg

Slecht nieuws voor de zwemliefhebbers rond Plasmolen. Het is even niet verstandig om in de Mookerplas te zwemmen. Volgens de informatiesite zwemwater.nl is er blauwalg aangetroffen. Er is daardoor kans op huidirritatie en maag- en darmklachten.