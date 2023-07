‘Schoolkinderen moeten na schooltijd speuren naar Coloradokever’

Laatste woord na de zomer aan raad over nabouwen van Romeinse tempel in Cuijk

Het woord is na de zomervakantie aan de gemeenteraad van Land van Cuijk. Of er alsnog een streep gaat door de veelbesproken replica van een Romeinse tempel in de voormalige pastorietuin bij de kerk in Cuijk, zoals die bijna tweeduizend jaar geleden even verderop stond.