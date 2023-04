Slecht weer? ‘Kampeerders kunnen tegen een stootje’

Gerard (87) is 70 jaar bij het gilde en schiet nog gewoon mee

Het was zondag een bijzondere dag voor Gerard Kerkhoff van het Georgiusgilde in Heumen. Voor het eerst sinds de Tachtigjarige oorlog mochten de leden weer een zogenoemde gildemis houden in het oudste - en inmiddels enige - kerkje van het dorp. En Kerkhoff, die werd geëerd omdat hij al zeventig jaar trouw gildebroeder is.