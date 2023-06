Stan Venhuizen kan SSS niet redden in afscheidsjaar: geen nacompetitie door gescheurde kruisband

Venhuizen (31) scheurde onlangs de kruisband van zijn rechterknie af op een training. Extra vervelend voor de verdediger omdat hij bezig is aan zijn laatste jaar bij SSS’18. Dat hij lager zou gaan voetballen, had hij eerder dit seizoen al aangekondigd. En daar komt Venhuizen nu ook niet meer op terug. ,,Dit is niet het einde waar ik op had gehoopt en dat is flink balen, maar we doen het ermee.”