Stefan groef op een oud defensieterrein ruim honderd lekkende accu’s op: ‘We zaten onder de brandwonden’

Stefan Vlaminckx was 22 jaar oud en had dringend geld nodig. Samen met een maat ging hij op een zomeravond in 1994 door een gat in een hek het oude defensieterrein bij Mill op, een uitgestrekt bos met open plekken.



Hun doel: honderden loodaccu’s die hier in de grond zouden zitten. Begraven door defensiepersoneel dat op een makkelijke manier van de mega-batterijen af had gewild, zo ging het verhaal.