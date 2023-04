Tegelijk met mij denderde een kudde scholieren de Jumbo binnen: eenzame jongeren haal je er niet uit in de supermarkt

Groot van SSS’18 na de zomer herenigd met voetbal­vrien­den bij DSV

Rik Groot keert volgend seizoen terug bij DSV. De 24-jarige vleugelspeler stapte bijna drie jaar geleden over naar SSS’18, maar verkiest de club uit zijn geboorteplaats boven een langer verblijf in Overloon. In Sint-Anthonis wordt Groot herenigd met zijn voetbalvrienden.