Toeristen hebben ‘geen boodschap’ aan gemeentegrenzen, dus werkt Land van Cuijk samen in de regio

Tennisba­nen naast het Nijmeegse spoor gaan weg, buurt teleurge­steld: ‘Ze worden nog veel gebruikt’

De NS gaat de oude tennisbanen in de Spoorkuil in Nijmegen weghalen. Bewoners en tennissers die er graag een balletje slaan, zijn teleurgesteld. „Dit is zo fijn voor mensen met weinig geld.”