Tuinderij De Kiem op Bronlaak: daar kunnen de boeren nog wat van leren

Maar ook ‘gewone’ mensen zijn welkom. Collega-bio-boeren, en vertegenwoordigers van provincie, gemeente en natuurorganisaties. ,,Zodat we elkaar kunnen versterken en kunnen informeren over onze biologisch-dynamische wijze van bedrijfsvoering”, legt Wim Verhofstad, bioboer uit Vierlingsbeek in aardappelen en gerst, de bedoeling uit van het initiatief dat ‘Bio In De Buurt’ is gedoopt.