Twee fietsers botsen tegen elkaar: één gewonde

Hij voelde zich even als een kind in een snoepwinkel, zó blij. Je hebt niet elke dag een heel groot, fijn geconserveerd koorboek van liefst 22 kilo en 600 bladzijden dik uit de eerste helft van de zestiende eeuw in handen.