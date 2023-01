Twee gewonden bij botsing op de A73 bij Cuijk

Veel energiear­moe­de in Arnhem en omgeving: laag inkomen en heel hoge rekening voor gas en licht

Van alle inwoners in de regio kampen vooral die in Arnhem en omgeving met energiearmoede. Meer dan een op de tien huishoudens in Arnhem en Rheden heeft een zeer hoge energierekening en een laag inkomen. Ook Doesburg en Renkum scoren hoog.

