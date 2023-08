Uitslaande brand in leegstaand winkelpand in Boxmeer lijkt onder controle: pand gedeeltelijk ingestort

update | Met videoDe brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een grote brand aan de Steenstraat in Boxmeer. Een leegstaand winkelpand stond daar sinds 20.30 uur in lichterlaaie en de rookontwikkeling was van een afstand goed te zien. Het pand lijkt gedeeltelijk te zijn ingestort. Straatbewoners zitten voorlopig in het donker aangezien de stroom is uitgevallen.