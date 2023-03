‘Valt niet mee om met veranderingen om te gaan’

Nijmege­naar (20) stak slachtof­fer met mes in hals: ‘Had kunnen overlijden’

De 20-jarige Nijmegenaar die op 2 juli vorig jaar in de Molenstraat in Nijmegen iemand met een mes in de hals stak, is veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie waarvan vier voorwaardelijk. Net als het Openbaar Ministerie vindt de rechtbank dat er genoeg bewijs ligt voor een poging tot doodslag. Door het steken had het slachtoffer kunnen overlijden.