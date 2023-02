Van ‘Groesbeekse Kuipvrees’ is geen sprake bij Olympia’18

Donders Wonders Verbeter je geheugen met je eigen geheugenpa­leis

Sommige mensen zijn geheugenexperts en beweren dat door te trainen, iedereen zijn geheugen kan verbeteren. De sleutel hiertoe is het gebruik van een methode die het ‘geheugenpaleis’ wordt genoemd. Nu is er ook wetenschappelijk bewijs dat dit een erg effectieve methode is, zelfs op de lange termijn.

5 februari