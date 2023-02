Van Roosmalen stopt na 25 jaar als hoofdcoach, maar wil geen afscheid met degradatie: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we het redden’

Alvernezen voeren actie tijdens carnavals­op­tocht

Actievoeren in de carnavalsoptocht. Een groep Alvernezen doet het. Zondag in het eigen dorp en in Wijchen. Ze willen dat er een nieuwe buurtsuper komt in Alverna en vragen aandacht van het publiek én de politiek. ‘Als dit zo doorgaat mit dit Saakie staat Alverna dalek helemol in zijn Naakie’.