Vier extra patiënten voor Maasziekenhuis in Beugen rondom jaarwisseling

Omstreden beurzen met reptielen in bakjes straks diervrien­de­lij­ker? Nijmegen doet onderzoek

NIJMEGEN - Beurzen met slangen, hagedissen en andere reptielen zijn in Nijmegen in de toekomst mogelijk diervriendelijker. Het stadsbestuur gaat onderzoeken of het dit soort evenementen met meer respect voor dieren kan laten verlopen.

31 december