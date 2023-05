Vitesse degradeert bij Constantia, Olympia vernederd met 1-8, SSS ‘dupe van degradatieregeling’

Gerrie leert je niet alleen de houdgreep: 'Veel belangrij­ker een verdrietig kind te troosten dan een judotech­niek te leren’

In de lintjesregen werd Heumenaar Gerrie Theunissen opeens Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Grote Vriendelijke Judoka presteerde namelijk veel in zijn sport, maar geeft mensen op de mat vooral ook een duwtje in hun leven.