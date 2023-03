Voor dj Jens gaat er niks boven de muziek uit de zero’s en dat terwijl hij pas in 2001 geboren is

VIERDE DIVISIE Juliana verslaat koploper Meerssen ondanks afwezig­heid sterkhou­ders

Juliana’31 versloeg zondag, ondanks de vanwege blessures ontbrekende middenvelders Jeroen Meijers en Thomas Loning, koploper Meerssen: 1-0. Uitgerekend een van de vervangers, Vincent van Beek, werd met een afstandsschot vlak voor tijd matchwinnaar in Malden. De voetbalclub staat nu derde in de vierde divisie B en is door een periodetitel al verzekerd van de nacompetitie.