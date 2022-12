Voor het laatst spullen voor de ‘veugelkes’ kopen bij de Welkoop in Wanroij

Want de grote diepvries achter in de winkel was een van de best bewaarde geheimen van Wanroij. ,,Als er een feestje is, komen de mensen hier voor de snacks”, vertelt Mia Loeffen (66), die al 22 jaar bij de Wanroijse Welkoop werkt. De vrieskast is nu leeg, op enkele dozen Nasischijf Oriental na. Maar er is hoop voor de snackliefhebber: de verkoop wordt overgenomen door tuincentrum Van de Hulsbeek, eveneens gevestigd in Wanroij.