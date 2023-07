Vrachtwagen belandt in de greppel in Haps

Het Weer Bewolkt en enige tijd regen in Land van Cuijk vandaag

Het wordt vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog in Land van Cuijk. 's Middags stijgt de temperatuur tot 20 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vanavond is het regenachtig en koelt het af tot ongeveer 18 graden.