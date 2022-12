Wim Hillenaar weet niet of hij nog een kans krijgt: ‘Ze moeten je ook willen’

Land van Cuijk wil 33 huiskamers: ‘Inwoners moeten elkaar meer gaan ontmoeten’

LAND VAN CUIJK - Inwoners van Land van Cuijk moeten de mogelijkheid krijgen elkaar meer te gaan ontmoeten. Omdat dit goed is voor hun welzijn. De gemeente gaat daarom met welzijns- en ouderenorganisaties werk maken van veel meer gezamenlijke huiskamers in gemeenschappelijke accommodaties in haar 33 kernen.

20 december