Windmolenplan langs A73 krijgt bijval van gemeente Land van Cuijk: ‘Wel voldoende draagvlak nodig’

Nijmeegse drugsbende leek geoliede machine die alles tot in de puntjes had geregeld: ‘Ik heb heel veel spijt’

De een gaat ’s nachts op pad om ghb te brengen aan drugsklanten. De ander bezorgt overdag xtc, cocaïne en mdma aan drugsgebruikers. Weer iemand anders pakt de boel in. Een Nijmeegse drugsbende werkt als een geoliede machine. Tot in de puntjes zijn de taken verdeeld. Tot die ene inval.