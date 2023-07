Wint Vingegaard, dan is een dikke kus verzekerd

Wie van de drie zal vanavond Jonas Vingegaard kussen? De drie rondemissen die Daags na de Tour rijk is, zijn daar maandagmiddag om 15.30 uur nog niet uit. ,,Oei, daar moeten we nog om dobbelen”, zegt de een. De ander: ,,We gaan er om vechten, maar het zal een eerlijke strijd worden.”