Woningen voor arbeidsmigranten gereed in zomer: ‘We leggen niet twee vreemden op een kamer’

Buurvrouw is gekrijs van papegaaien beu, ook al zit de grootste schreeuwle­lijk nu aan de andere kant van het gebouw

Een vrouw uit Mill is er helemaal klaar mee. Ze wil dat het afgelopen is met de krijsende, ‘schreeuwende’ papegaaien bij de buren en de gemeente dwingen om in te grijpen. Ze eiste dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch dat er strengere geluidsnormen komen.