Zestien automobilisten krijgen fikse bekeuring op de mat na filmen van ongeluk op A73

Nijmeegs D66-raads­lid Marijke Synhaeve hoog op Kamerlijst: komt ze met Rob Jetten de Kamer in?

Het Nijmeegse D66-raadslid Marijke Synhaeve staat op een hoge positie op de landelijke concept-lijst van D66. Met de achtste plek maakt ze een goede kans de Tweede Kamer in te komen. ,,Het is fantastisch. Op een plek in de top tien had ik al gehoopt.”